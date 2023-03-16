البابا فرنسيس: لبنان بحاجة إلى تكاتف مسؤوليه.. وإيماني راسخ برسالته

أكّد البابا فرنسيس خلال استقباله رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في الفاتيكان، “إيمانه الراسخ بالرسالة التي يؤديها لبنان من خلال التعددية الثقافية والدينية التي تميزه وتجعله فريدًا في المنطقة”.

كما دعا البابا فرنسيس إلى تكاتف المسؤولين اللبنانيين من أجل الخروج من الأزمات التي يواجهها لبنان، وانتخاب رئيس جديد للبلاد.

بدوره أعلن ميقاتي بعد اجتماعه مع البابا، أنّه وجه دعوة للبابا لزيارة لبنان، كونها تمثل بارقة أمل للمسلمين والمسيحيين في البلاد على حد سواء، وأنّ اللقاء كان مميزًا، وقال: أعربت لقداسته عن قناعتي بأنّ رسالة لبنان تنتشر اليوم في كل أرجاء العالم العربي، مشيرًا إلى أنّ التحدّي الأساسي الماثل أمامنا هو المحافظة على رسالة لبنان وترسيخها وتعزيز قيم السلام والأخوة.

ميقاتي أضاف: سلّمت قداسة البابا رسالة تشرح الأوضاع في لبنان، والمعالجات الممكنة التي يمكن للفاتيكان المساهمة في إنجاحها من خلال الاتصالات التي يقوم بها في المجتمع الدولي، لا سيما لإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية.