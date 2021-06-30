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البابا فرنسيس: للصلاة من أجل نهوض لبنان

30 - يونيو - 2021
البابا فرنسيس

البابا فرنسيس

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دعا البابا فرنسيس المؤمنين المتجمعين في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، إلى أن يتحدوا روحيا مع قادة الكنائس في لبنان الذين سيجتمعون غدا، وأن يصلوا من أجل لبنان كي ينهض من الأزمة الخطيرة التي يمر فيها ويظهر للعالم وجهه، وجه السلام والرجاء.

ونقلت أبرز الصحف الإيطالية صباح اليوم، طلب الحبر الأعظم الذي جاء بعد تلاوته التبشير الملائكي، الذي قال فيه: “سينظم هنا في الفاتيكان يوم خاص للصلاة والتأمل من أجل لبنان. مع قادة الكنائس في بلاد الأرز سنستلهم من النص البيبلي الذي يقول إن الرب الإله لديه أفكار سلام”.

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