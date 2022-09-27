البابا فرنسيس يصدر قراره بحق "منصور لبكي وجورج بدر"

أصدر البابا فرنسيس، قراراً بحق منصور لبكي وجورج بدر يقضي بإعادتهما الى الحالة العلمانية وتجريدهما من درجة الكهنوت بعد مشوار طويل مع ضحايا الاعتداءات الجنسية.

ونشر ناشطون في مواقع التواصل إعلاناً صادراً عن مجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك في لبنان، أبلغ فيه أمين عام المجلس، البطاركة والمطارنة والآباء والرئيسات العامات والاقليميات، بأن البابا فرنسيس ومجمع عقيدة الإيمان أصدرا قراراً بإعادة لبكي، والخوري جورج بدر إلى الحالة العلمانية.

ويعني القرار أن الفاتيكان جرّد لبكي وبدر من لقبهما الديني، وأعادهما شخصين عاديين. ويتيح هذا الإعلان للسلطات اللبنانية ملاحقة الشخصين في تهم يشتبه أو ثبت ضلوعهما فيها، عبر القضاء اللبناني بمعزل عن موافقة البطريركية المارونية.

وجدد ناشطون في مجال حقوق الإنسان الصرح البطريركي بملاحقة لبكي المتهم باغتصاب الأطفال في سنوات سابقة، خلال رعايته ميتماً لهم، وتم الاستناد في الدعاوى الى شكاوى وتصريحات ناجيات وردت في وسائل اعلام فرنسية. علماً أن القضاء الفرنسي حكم بإدانة لبكي بالتهم المنسوبة إليه.

البابا فرنسيس يصدر قرار بحق منصور لبكي وجورج بدر يقضي بإعادتهما الى الحالة العلمانية وتجريدهما من درجة الكهنوت بعد مشوار طويل مع ضحايا الاعتداءات الجنسية pic.twitter.com/veTU1zZkMX — joemaalouf جو معلوف (@joemaalouftv) September 27, 2022