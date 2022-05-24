البابا: لقاء التقاليد الدينية المتنوعة بلبنان يشكل شهادة حقة للعالم

جدَّد الحبر الأعظم البابا فرنسيس ايمانه بأن “لقاء التقاليد الدينية المتنوعة في لبنان التي تتآلف فيه وتجتمع، يمكن أن يشكل شهادة حقة للعالم بأسره”. كلام الأب الأقدس جاء في رسالة بعث بها إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، جوابا على رسالة التهنئة بالفصح المجيد، التي سبق وأرسلها اليه الرئيس عون في وقت سابق.

وجاء في الرسالة البابوية: “إن فرح القيامة يتأتى من الدهشة التي تحيط بنا أمام الانتصار النهائي للحياة على الموت، ومن انتصار النور على الظلمات. ونحن، انطلاقا من هذا الرجاء، نجد مصدر التزامنا في خدمة السلام والمصالحة. واني انطلاقا من هذا، استمطر عليكم النعم وامنح بركتي الرسولية، لكم ولقرينتكم وللشعب اللبناني بأسره”.