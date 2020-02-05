fbpx
أخبار لبنان

الباخرة الصينية بدأت بتفريغ حمولتها بمرفأ طرابلس

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” بأنّ الباخرة الصينية “CMA CGMURAL” الآتية من الشرق الأقصى، رست في مرفأ طرابلس صباحاً من دون أيّ احتجاج على دخولها، وكان في استقبالها مدير المرفأ أحمد تامر وضباط وعناصر الجمارك والأمن العام، وتمّ كشف روتيني على متنها، وبدأ العمل على إفراغ حمولتها المتضمّنة أكثر من ألف حاوية ومن المتوقع أن تغادر المياه الإقليمية اللبنانية مساء.

 

المزيد من الأخبار

ثلاثة قرارات في ملف الفساد القضائي

تقاعس “جرائم المعلوماتية” يفعّل الاستنجاد…

وكان تامر قد تلقى كتباً من وزارة الأشغال تؤكد أنّ “الباخرة تعتمد معايير السلامة البيئية والصحية، وتم الكشف الدقيق على كامل الطاقم الموجود بداخلها مع إجراء الفحوص اللازمة، وأتت النتائج جيدة، وتم التأكّد من أن جميع أفراد الطاقم يتمتعون بصحة جيدة ولا يعانون من أي حال مرضية ولا تبدو عليهم مؤشرات الإصابة بفيروس كورونا”.

شاهد أيضاً
أخبار لبنان

بالفيديو: الثوار يتسلقون الجدار الاسمنتي أمام السراي

أخبار لبنان

اجتماع مالي في عين التينة

أخبار لبنان

لهذا السبب.. سداد الديون خطير جداً على لبنان

أخبار لبنان

طوابير أمام السفارة… البنغلادشيون يغادرون لبنان بسبب الأزمة