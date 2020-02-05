الباخرة الصينية بدأت بتفريغ حمولتها بمرفأ طرابلس

أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” بأنّ الباخرة الصينية “CMA CGMURAL” الآتية من الشرق الأقصى، رست في مرفأ طرابلس صباحاً من دون أيّ احتجاج على دخولها، وكان في استقبالها مدير المرفأ أحمد تامر وضباط وعناصر الجمارك والأمن العام، وتمّ كشف روتيني على متنها، وبدأ العمل على إفراغ حمولتها المتضمّنة أكثر من ألف حاوية ومن المتوقع أن تغادر المياه الإقليمية اللبنانية مساء.

وكان تامر قد تلقى كتباً من وزارة الأشغال تؤكد أنّ “الباخرة تعتمد معايير السلامة البيئية والصحية، وتم الكشف الدقيق على كامل الطاقم الموجود بداخلها مع إجراء الفحوص اللازمة، وأتت النتائج جيدة، وتم التأكّد من أن جميع أفراد الطاقم يتمتعون بصحة جيدة ولا يعانون من أي حال مرضية ولا تبدو عليهم مؤشرات الإصابة بفيروس كورونا”.