الأثنين 1 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 16 أكتوبر 2023 |
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البحث مستمر في المنصورية.. 9 أشخاص ما زالوا تحت الأنقاض!

منذ 28 دقيقة
المبنى المنهار في المنصورية

المبنى المنهار في المنصورية

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لا تزال أعمال البحث والإنقاذ مستمرة في المبنى المنهار في المنصورية، والمؤلف من 5 طبقات وواحد تحت الأرض، وبقي منه 3 فقط، وفق ما أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام”.

وعلم أنّ 9 أشخاص ما زالوا تحت أنقاض المبنى، فيما تم إنقاذ 5. وتعمل عناصر الدفاع المدني والصليب الأحمر والجيش على إنقاذ العالقين تحت أنقاضه.

في السياق، قال المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار: “كان هناك عمودان متصدعان. ونتيجة السيول، انهار المبنى وأخلينا المبنى المجاور”.

أضاف: “نحن على تواصل مستمر مع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، وسنزيد عدد العناصر لمحاولة الوصول إلى كلّ من هم تحت الأنقاض”.

وطلب الدفاع المدني والأجهزة الأمنيّة من المواطنين إخلاء المكان قرب المبنى المنهار بالكامل، بعد سماع أصوات تهدّد بسقوط ما تبقّى منه.

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