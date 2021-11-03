البخاري: القديمَ يُحْتَضَرُ وَالجديدَ لم يُولدْ بعد.. وهنا تكمن الأزمة

غرّد السفير السعودي في لبنان وليد بخاري في تصريح على حسابه الخاص عبر “تويتر” وكتب: تَكْمُنُ الأزمةُ تحديدًا في أنَّ القديمَ يُحْتَضَرُ وَالجديدَ لم يُولدْ بعد .. وَفي ظلِّ هذا الفراغِ يظْهَرُ قَدرٌ هائلٌ من الأعْراضِ المَرَضِيَّة..! المُفكر الإيطالي أنطونيو غرامشي

تَكْمُنُ الأزمةُ تحديدًا في أنَّ القديمَ يُحْتَضَرُ وَالجديدَ لم يُولدْ بعد ..

وَفي ظلِّ هذا الفراغِ يظْهَرُ قَدرٌ هائلٌ من الأعْراضِ المَرَضِيَّة..! المُفكر الإيطالي #أنطونيو_غرامشي — Waleed A. Bukhari (@bukhariwaleeed) November 3, 2021