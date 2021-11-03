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البخاري: القديمَ يُحْتَضَرُ وَالجديدَ لم يُولدْ بعد.. وهنا تكمن الأزمة

3 - نوفمبر - 2021
السفير السعودي وليد بخاري

السفير السعودي وليد بخاري

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غرّد السفير السعودي في لبنان وليد بخاري في تصريح على حسابه الخاص عبر “تويتر” وكتب: تَكْمُنُ الأزمةُ تحديدًا في أنَّ القديمَ يُحْتَضَرُ وَالجديدَ لم يُولدْ بعد .. وَفي ظلِّ هذا الفراغِ يظْهَرُ قَدرٌ هائلٌ من الأعْراضِ المَرَضِيَّة..! المُفكر الإيطالي أنطونيو غرامشي

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