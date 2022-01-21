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البخاري في تغريدة نارية: فإنَّ دِينَهُمُ أن يُقَتَل َالعَرَبُ!

21 - يناير - 2022
السفير السعودي وليد بخاري

السفير السعودي وليد بخاري

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غرّد السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري عبر حسابه على تويتر كاتباً: ” رَحِمَ اللّهُ نصرَ بنُ سيَّار والي خُراسان حين حذَّر العربَ من مطامعِ الفُرسِ في أبياتٍ سَارت بهَا الرُّكبانُ وردَّدَها الزمانُ ..وممَّا قال : مَن كانَ يسألُني عن أصل ِدِينَهُمُ .. فإنَّ دِينَهُمُ أن يُقَتَل َالعَرَبُ!”.

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