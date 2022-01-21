البخاري في تغريدة نارية: فإنَّ دِينَهُمُ أن يُقَتَل َالعَرَبُ!

غرّد السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري عبر حسابه على تويتر كاتباً: ” رَحِمَ اللّهُ نصرَ بنُ سيَّار والي خُراسان حين حذَّر العربَ من مطامعِ الفُرسِ في أبياتٍ سَارت بهَا الرُّكبانُ وردَّدَها الزمانُ ..وممَّا قال : مَن كانَ يسألُني عن أصل ِدِينَهُمُ .. فإنَّ دِينَهُمُ أن يُقَتَل َالعَرَبُ!”.







