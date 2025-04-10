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البخاري من دار الفتوى: السعودية حريصة ان يكون لبنان آمناً ومستقراً

منذ 23 ثانية
مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان خلال استقباله سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري في دار الفتوى

مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان خلال استقباله سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري في دار الفتوى

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استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري، الذي هنأ المفتي بعيد الفطر وبحث معه في الشؤون اللبنانية.

وأفاد المكتب الإعلامي في دار الفتوى بأن “السفير بخاري أكد خلال اللقاء ان المملكة العربية السعودية حريصة ان يكون لبنان آمنا ومستقرا وموحدا تحت سقف الدولة ومؤسساتها الشرعية انطلاقا من اتفاق الطائف”، وشدد على أن “قوة لبنان في وحدته الوطنية وتعاونه مع أشقائه العرب وأصدقائه”.

من جهته، اعتبر المفتي دريان أن “لبنان يعيش مرحلة جديدة في التعاطي البناء الداخلي والخارجي بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وينبغي ان تعزز في التعاون والتضامن وتبادل الثقة لكي ينهض لبنان من أزماته المتراكمة”.
وقال: “المملكة العربية السعودية هي في طليعة الدول التي تساند لبنان وشعبه في شتى المجالات، والمملكة هي صمام أمان للدول العربية كافة من دون استثناء ومنها لبنان”.

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