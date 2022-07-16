البخاري يعلق على بيان قمة جدة للأمن والتنمية فيما يخص لبنان

غرد سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري على حسابه في “تويتر” عن قمة جدة للأمن والتنمية، وقال:

“‏أكد القادة على أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف، من أجل أن تمارس سيادتها الكاملة فلا يكون هناك أسلحة إلا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها”.

يشار إلى لبنان كان حاضراً ضمن نقاشات قادة القمة الخليجية الأمريكية، حيث عبر قادة الدول المجتمعة في بيانهم عن “دعمهم لسيادة لبنان، وأمنه واستقراره، وجميع الإصلاحات اللازمة لتحقيق تعافيه الاقتصادي”.

كذلك، فقد نوّه القادة بـ”انعقاد الانتخابات البرلمانية، بتمكين من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي”.

وبالنسبة الى الانتخابات الرئاسية المقبلة، فقد دعا القادة “جميع الأطراف اللبنانية لاحترام الدستور والمواعيد الدستورية”، مشيدين بجهود أصدقاء لبنان وشركائه في استعادة وتعزيز الثقة والتعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودعمهم لدور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في حفظ أمن لبنان”.