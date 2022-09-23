البراكس: أسعار المحروقات تتأثر بسعر صرف الدولار

لفت عضو اصحاب محطات المحروقات جورج البراكس في تصريح انه “بعد ان توقف مصرف لبنان عن تأمين الدولار لاستيراد ‏البنزين، اصبحت اسعار المحروقات كافة في لبنان تتأثر فقط بسعر صرف الدولار المتداول في الاسواق الحرة الموازية وبأسعار النفط ‏في الاسواق الدولية‎.‎

وعليه، في الجدول الصادر اليوم تراجع سعر الدولار في السوق الموازية 300 ليرة حيث احتسب 37600 عوضاَ من 37900 ليرة ‏في الجدول السابق، ونتج من ذلك انخفاض سعر صفيحة البنزين 95 اوكتان 14000 ليرة لتصبح 668000 ليرة بسبب التراجع ايضاً ‏في سعر الكيلوليتر المستورد ما يقارب 4 دولار ونصف‎.‎

اما صفيحة المازوت فانخفضت 26000 ليرة لتصبح 807000 ليرة نتيجة تراجع ايضاً في ثمن الكيلوليتر المستورد بنحو 17 دولاراً ‏ولكن قارورة الغاز ارتفع سعرها 2000 ليرة لتصبح 390000 ليرة نتيجة المعادلة بين تراجع سعر الدولار مقابل ارتفاع ثمن ‏البضاعة المستوردة ما يقارب 14 دولارا للطن‎.‎