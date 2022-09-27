البراكس: تخوف عام من انكماش اقتصادي

أعرب عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات الدكتور جورج البراكس، في تصريح، عن “التخوف العام من انكماش اقتصادي عالمي وبخاصة اوروبي وتراجع في النمو نتيجة التأثير السلبي على الحركة الاقتصادية لارتفاع سعر صرف الدولار عالمياً مقابل العملات الصعبة الاخرى، كما ايضاً لارتفاع اسعار الطاقة، ما ينتج عنه تراجع في الطلب على النفط يؤدي الى تراجع في اسعار النفط في الاسواق الدولية، حيث انخفض خام البرنت تحت 84 دولارا، وطبعاً انعكس ذلك على اسعار المحروقات في لبنان التي تأثرت ايضاً بتراجع سعر صرف الدولار في السوق الحرة الموازية التي اصبحت وحدها مصدر دولارات استيراد المحروقات بعد توقف مصرف لبنان نهائياً عن التدخل بذلك”.

وقال: “وعليه، صدر اليوم جدول تركيب الاسعار الذي سجل تراجعا في سعر صرف الدولار في السوق الموازية 600 ليرة حيث احتسب 37000 عوضاَ عن 37600 ليرة في الجدول السابق ونتج عن ذلك انخفاض في سعر صفيحة البنزين 95 اوكتان 18000 ليرة لتصبح 650000 ليرة بسبب التراجع ايضاً في سعر الكيلوليتر المستورد ما يقارب 6 دولار ونصف”.

اضاف: “اما صفيحة المازوت فانخفضت 31000 ليرة لتصبح 776000 ليرة نتيجة التراجع ايضاً في ثمن الكيلوليتر المستورد ما يفوق 18 دولارا. لكن قارورة الغاز انخفض سعرها 4000 ليرة لتصبح 386000 ليرة نتيجة المعادلة بين تراجع سعر الدولار مقابل ارتفاع ثمن البضاعة المستوردة ما يقارب 5 دولارات للطن.