البراكس فسّر جدول أسعار المحروقات.. إليكم التفاصيل

فسّر عضو “نقابة أصحاب محطات المحروقات” جورج البراكس، في تصريح الجدول الصادر اليوم بأسعار المشتقات النفطية، وقال: “صدر اليوم جدول جديد لأسعار المحروقات في ظل ثبات في سعري صرف الدولار (24900 ليرة وفقا لمنصة صيرفة المعتمدة لاستيراد البنزين و29000 ليرة عوضا عن 28975 للسوق الحرة المعتمدة للمازوت والغاز).

وقد تراجع سعر صفيحة البنزين 4000 ليرة لتصبح 687000 ليرة بسبب تراجع سعر الكيلوليتر المستورد ما يقارب 7 دولار، اما صفيحة المازوت الديزل فقد ارتفعت 16000 ليرة لتصبح 751000 ليرة بسبب ارتفاع سعر الكيلوليتر المستورد 26 دولار”.

وجاءت الأسعار على الشكل الآتي اليوم:

بنزين 95 أوكتان: 687000 ليرة

بنزين 98 أوكتان: 697000 ليرة

المازوت: 751000 ليرة

الغاز: 360000 ليرة.

ويفاقم الارتفاع المستمرّ في أسعار المحروقات معاناة اللبنانيين ويزيد من أعبائهم الكبيرة، خصوصاً على صعيد البنزين بحيث إن المواطن يجد نفسه أمام تكلفة أسبوعية تتخطى المليون ليرة لتعبئة سياراته، تجعله يحصر تنقلاته بنطاق العمل، حتى أن الكثير من الموظفين والعمّال باتوا يعتبرون أن المبالغ التي ينفقونها على تنقلاتهم إلى مكان العمل باتت تتجاوز الراتب الذي يتقاضونه بأشواطٍ.