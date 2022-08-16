الثلاثاء 18 محرم 1444 ﻫ - 16 أغسطس 2022 |
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البراكس لـ"صوت بيروت انترناشونال": مادة البنزين متوفرة وليس هناك ازمة محروقات

منذ 35 دقيقة
جورج البراكس

جورج البراكس

اميمة شمس الدين
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بعدما شهدنا بالامس عودة لمشهد طوابير السيارات امام محطات الوقود وتداول اخبار بأن ازمة المحروقات عادت الى الظهور بسبب تقنين الشركات بتسليم المحروقات، طمأن عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات الدكتور جورج البراكس، في اتصال مع “صوت بيروت انترناشونال” ان مادة البنزين متوفرة في المستودعات مستبعداً عودة ازمة المحروقات.

واكد البراكس الى ان:” الطوابير التي رأيناها بالامس وصباح اليوم هو بسبب العطلة لثلاثة ايام، مشيراً ان هناك بعض الشركات اليوم لم تقم بتسليم المحروقات الى المحطات لأنها لم تحصل بعد على الموافقات من قبل مصرف لبنان”.

مشدداً على: “ان التأخير في التسليم سببه التأخير في اعطاء الموافقات من قبل مصرف لبنان”.

وأمل ان تتوصل الاتصالات بين االشركات المستوردة للنفط و مصرف لبنان، لايجاد حلول لالية تحويل الدولارات ثمن البواخر التي بيعت في الاسواق.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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