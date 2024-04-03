البراكس لـ"صوت بيروت": هذا سبب ارتفاع سعر البنزين و ارتفاع جديد في الجدول القادم

صدر جدول تركيب أسعار المحروقات أمس الثلثاء في 2 نيسان 2024، بعد غيابه يوم الجمعة الفائت بسبب مصادفته يوم الجمعة العظيمة وهو يوم اقفال رسمي، وارتفع مجدداً سعر صفيحة البنزين 28000 ليرة لبنانية. فما هو سبب هذا الارتفاع المتواصل منذ 15 آذار بحيث ارتفع سعر صفيحة البنزين 60.000 ليرة خلال اسبوعين ؟؟؟

وفق عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات الدكتور جورج البراكس، فان أسباب هذا الارتفاع هي محض خارجية تتعلق بارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية دون أيّ تأثير لأيّ سبب محلي لأن سعر صرف الدولار ثابت منذ أشهرعديدة على 89700 ليرة.

البراكس أشار في حديث لـ”صوت بيروت أنترناشونتل” الى قرار تخفيض الانتاج الصادر عن منظمة أوبيك+ (منظمة الدول المنتجة والمصدرة للنفط وحلفائها) منذ فترة وتصميمها على التشبث به أقله حتى شهر حزيران المقبل، “فما يجري في البحر الاحمر من اعتراض للسفن التجارية والضربات الجوية على عدة منشآت نفطية في روسيا واحتراق اجزاء فيها، يرفع من درجة الخوف لدى المستثمرين من تراجع في تموين الاسواق الدولية بكميات تكفي حاجة هذه الاسواق في ظل ازياد الطلب على النفط بعد التحسن في ارقام النمو في الصين ، المستورد الاكبر في العالم، وانتاجها الصناعي”.

ورأى البراكس أن الضربة الجوية التي وجهتها إسرائيل الى السفارة الإيرانية في دمشق، تزيد الخوف من تدحرج الوضع الجيوسياسي في المنطقة الى وضع تزداد فيه صعوبة تموين الأسواق الدولية بما يكفيها من نفط، “فكل ذلك أدى الى ارتفاع سعر برميل النفط البرنت الى 88.70 دولار أميركي”.

وتوقع أن يشهد الجدول القادم ايضاً ارتفاعاً آخر في الأسعار في لبنان.