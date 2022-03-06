الأثنين 3 شعبان 1443 ﻫ - 7 مارس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

البراكس يطمئن: لا انقطاع لمادة البنزين

منذ 7 ساعات
A A A
طباعة المقال

في ظل تخوف اللبنانيين من عودة انقطاع مادة البنزين، أكّد عضو نقابة أصحاب المحطات، جورج البراكس أنّ “لا انقطاع لمادة البنزين، موضحا أن “اليوم الأحد وهناك قسم كبير من المحطات لا تفتح أبوابها، اضافة الى أن التسليم كان خفيفاً الأسبوع الماضي”، مشددا أن “على اللبنانيين ألا يهلعوا”.

وأشار البراكس في حديثٍ لقناة الـ “mtv” الى أنّه يتفهّم مخاوف اللبنانيين من رفع الأسعار”، قائلا: “وهذا أمر طبيعي”.

وتابع: : “لئلا ندخل في تحديد الأرقام، أيّ تصعيد في المعركة العسكرية في أوكرانيا سيرتدّ علينا في الكميات، والأسعار ارتفعت في كافة دول العالم، ولكن “لوين بدّا توصل أسعار البنزين؟ ما حدا بيعرف”!

    المزيد من أخبار لبنان

    غسان عياش لصوت الناس: تطبيق القانون 110 ممكن ولكن هذا لا يردّ الودائع
    نقيب الاطباء شرف ابو شرف
    شرف ابو شرف لصوت الناس: نزول الاطباء الى الارض وارد.. وسنضغط لدفع الامور بالاتجاه الصحيح
    نقيب المهندسين عارف ياسين
    عارف ياسين لصوت الناس: لم يعد ينفع مع هذه السلطة الا التصعيد على كافة المستويات

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    وزير العمل ​مصطفى بيرم​
    رواتب القطاع الخاص بعد التعديل.. هذا ما كشفه بيرم
    "ستينغر" نجم المعارك الدفاعية الأوكرانية
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    مشهد مرعب.. صاروخ ستينغر يُطارد هيلكوبتر روسية في أوكرانيا وينسفها
    عناصر من الجيش الأوكراني
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    فيديو.. صاروخ أوكراني موجه يدمر دبابة روسية