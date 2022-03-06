البراكس يطمئن: لا انقطاع لمادة البنزين

في ظل تخوف اللبنانيين من عودة انقطاع مادة البنزين، أكّد عضو نقابة أصحاب المحطات، جورج البراكس أنّ “لا انقطاع لمادة البنزين، موضحا أن “اليوم الأحد وهناك قسم كبير من المحطات لا تفتح أبوابها، اضافة الى أن التسليم كان خفيفاً الأسبوع الماضي”، مشددا أن “على اللبنانيين ألا يهلعوا”.

وأشار البراكس في حديثٍ لقناة الـ “mtv” الى أنّه يتفهّم مخاوف اللبنانيين من رفع الأسعار”، قائلا: “وهذا أمر طبيعي”.

وتابع: : “لئلا ندخل في تحديد الأرقام، أيّ تصعيد في المعركة العسكرية في أوكرانيا سيرتدّ علينا في الكميات، والأسعار ارتفعت في كافة دول العالم، ولكن “لوين بدّا توصل أسعار البنزين؟ ما حدا بيعرف”!