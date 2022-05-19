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البراكس يكشف عن تطوّرات جديدة بشأن أزمة المحروقات

منذ 7 ساعات
آخر تحديث: 19 - مايو - 2022 3:32 مساءً
أميمة شمس الدين
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طمأن عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات، جورج البراكس  في اتصال مع “صوت بيروت إنترناشونال”، أن “أزمة المحروقات التي تفاقمت في اليومين الماضيين في طريقها الى الحل”، مشيرا الى أن :مشاهد الطوابير على المحطات الى انخفاض”.

وقال: “صدر جدول تركيب أسعار جديد اليوم وتقوم الشركات المستوردة للنفط بتوزيع المحروقات على المحطات بشكل أفضل من الأمس”.

كما أكد أنه “لا يوجد أزمة على صعيد كميات البنزين في لبنان، موضحا أن “المادة متوفرة في المستودعات وهناك باخرة موجودة في البحر محملة بالبنزين تقوم بتفريغ حمولتها حالياً”.

وأشار الى أننا “في انتظار أن نرى تجاوباً من المصارف لتسريع تأمين الدولارات اللازمة للشركات المستوردة وفق الالية المعتمدة مع منصة صيرفة”، مؤكداً أن “كميات البنزين متوافرة لحاجة الاسواق”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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