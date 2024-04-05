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البرغوتي: نتنياهو يحاول افتعال معركة مع لبنان

منذ 22 ثانية
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رأى رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية النائب مصطفى البرغوتي أن “الولايات المتحدة الأميركية غاضبة من إسرائيل، بسبب فشلها في استرداد الأسرى وقلع المقاومة وفرض السيطرة وطرد سكان غزة إلى مصر”.

ولفت، في حديث لـ”LBCI” إلى أن “الولايات المتحدة كان باستطاعتها أن تتدخل، منذ اليوم الأول، لو أرادت ذلك”.

واعتبر أن “الصورة أصبحت واضحة أن لا تعايش مع المنظومة الإسرائيلية”.

وقال: “لا حل أمام الفلسطينيين إلّا إجراء انتخابات ديمقراطية بعد انتهاء الحرب”.

وأضاف: “خسرت حركة حماس شهداء وجزءاً كبيراً من بنيتها، لكن في المقابل، ازدادت شعبيتها والمنحى الشعبي الفلسطيني هو نحو قوى المقاومة، لكن المخرج في فلسطين في الوحدة الوطنية وحكومة تمثّل الجميع”.

وأوضح أن “إسرائيل تواجه تهديدات دولية بريطانية أميركية وغيرها”.

ورأى أن “رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيحاول افتعال معركة مع لبنان، لأنّه يريد أن يبقى في الحكم، فيدافع عن موقعه وليس عن شعبه”.

وطالب بـ”إجبار اسرائيل على دفع تعويضات عن كل ما قامت به وعن كل جريمة ارتكبتها”.

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