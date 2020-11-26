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البزري: إعادة فتح البلد تدريجياً وغرف العناية الفائقة امتلأت بكورونا

منذ 24 دقيقة
عبد الرحمن البزري​

عبد الرحمن البزري​

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أكد الدكتور عبد الرحمن البزري أن على الناس ان تلتزم ايضاً بالاجراءات بعد الاقفال العام. وقال في حديث تلفزيوني: “انا ضد الـ Lockdown وهو يعني اننا نهرب من واقع فشلنا في مكافحة كورونا”.

وأضاف: “بدأنا نشعر بأن الضغط خفّ على بعض المستشفيات ما سمح لنا بلملمة الوضع قليلاً”. وأشار إلى أن غرف العناية الفائقة امتلأت بكورونا وسنشعر بالضغط لاستقبال الامراض الاخرى.

ولفت إلى أن هناك جزء من المرضى ذهبت كورونا من جسمهم ولكنهم لم يتعافوا نهائياً ولا يمكنهم ترك المستشفى. ورأى أن النتيجة الإيجابية هي دوماً صحيحة برأيي في موضوع فحوصات الـ PCR.

وقال الدكتور عبدالرحمن البزري: “اذا انا اصبت + ولا اعراض لدي وبعد 10 ايام بلا اعراض يمكنني ان اعود الى حياتي الطبيعية”.

وكشف أن اللجنة الصحية في مجلس الوزراء أكدت أن إعادة فتح البلد سيكون تدريجي مع استثناءات الحانات والتجمعات الكثيرة ولكن سيفتح البلد بقسم كبير.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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