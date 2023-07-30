البزري اتصل بقائد الجيش وتابع إخلاء مرضى مستشفى صيدا

اتصل النائب الدكتور عبد الرحمن البزري بقائد الجيش العماد جوزيف عون للعمل على التهدئة واحتواء التداعيات، وتابع موضوع إخلاء المرضى من مستشفى صيدا الحكومي، وأجرى عدة اتصالات بمدير المستشفى الدكتور أحمد الصمدي حيث جرى التنسيق لإخلاء المرضى ونقلهم بسبب تعرض المستشفى للقذائف وإطلاق النار نتيجة للاشتباكات الدائرة في مخيم عين الحلوة، كما تم العمل على تنسيق عملية نقل مرضى العناية الفائقة والعناية الفائقة للأطفال إلى عدد من المستشفيات المجهزة في النبطية وصيدا، كما يتم الآن تنسيق عملية تحديد أماكن لمرضى غسيل الكلى على المستشفيات الحكومية الأخرى.

وشكر البزري بهذا الخصوص للدكتور الصمدي والجهاز الطبي والتمريضي والعاملين في مستشفى صيدا جهودهم في هذه الظروف الصعبة وحرصهم على سلامة المرضى، كما شكر للنائب الدكتور شربل مسعد ومستشفى جزين الحكومي والنائب الدكتور بلال العبدالله ومستشفى سبلين الحكومي ومستشفى النبطية الحكومي جهودهم في هذا المجال من أجل التنسيق لاتخاذ الإجراءات الطارئة في حال الاضطرار إليها، وعدم حرمان مرضى غسيل الكلى وغيرهم من مرضى المستشفى من الخدمات الطبية الضرورية واللازمة، كذلك توجه بالشكر للدكتور جوزيف الحلو من وزارة الصحة على جهوده.