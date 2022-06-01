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البزري: المجلس النيابي أمس ظهر بصورة جديدة ومختلفة

1 - يونيو - 2022
عبد الرحمن البزري

عبد الرحمن البزري

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كشف النائب عبد الرحمن البزري عن جهود تبذل للوصول إلى تأسيس ائتلاف من شأنه ان يحدث تغييراً، يضم النواب التغييريين وبعض النواب المستقلين الذين قد يتراوح عددهم بين 15 إلى 25 نائباً”.

وأشار البزري، في حديث إذاعي، إلى أن “المجلس النيابي امس ظهر بصورة جديدة ومختلفة لم يعتد عليها اللبنانيون في السابق مع وجود الوجوه الجديدة التي حرصت على النقاش وغياب نمط الاكثرية والاقلية”. وأكد أن “الازمة الاقتصادية والمعيشية الحادة التي يمر فيها لبنان قد تسهم في الاسراع في تأليف حكومة جديدة لنقل المواطنين الى مرحلة جديدة”.

وعن إطلاق النار في محيط منزله، وضع البزري الحادثة ضمن إطار “التفلت الامني في البلاد”، مستبعدا اي رسالة سياسية، وأكد البزري ان “الشخص معروف والموضوع اصبح في قبضة القوى الامنية”.

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