البزري بعد لقائه أهالي موقوفي عبرا: لن نقبل أن ينعكس غياب العدالة سلبًا على أهلنا في صيدا

اعتبر النائب عبد الرحمن البزري أنّ اللقاء مع الأهل والأخوة من أهالي وأصدقاء موقوفي عبرا هو للتباحث حول واقعهم الإنساني، وواقعهم القضائي وما يُعانون منه.

كما أشار إلى أنّه مما لا شكّ فيه أن ما يحدث الآن على مستوى السلطة القضائية هو خطير جداً، والانقسام الكبير في السلطة القضائية وتداعياته سيكون له ارتدادات خطيرة على اللبنانيين، لكن ما هو أخطر من انقسام السلطة القضائية هو غياب العدالة والعمل بمعايير الازدواجية، وأن يكون هنالك اختلاف بالعدالة بين منطقة وأخرى وبين مجتمع وآخر.

وأضاف أنّ ما شهدناه بالأمس من عمليات تباري في إطلاق سراح موقوفين بعيداً عن رأينا سواء كانوا مسؤولين أم غير مسؤولين عن انفجار كبير جداً أدى الى اهتزاز لبنان بأكمله، لم نشهده وللأسف ينعكس على بقية القضايا، لذلك نقول إن غياب العدالة خطير جدًا وإن من واجبنا أيضًا طالما أن القضاء اللبناني قد استخدم بعض المواد المتعلقة بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بين لبنان والمجتمع الدولي، لذلك نحن نطالب القضاء اللبناني ونطالب مدعي عام التمييز وغيره من الجهات المدعية سواء كانت في القضاء العسكري أم في القضاء المدني بإعادة نظر حقيقية شاملة وكاملة لملف الموقوفين في عبرا وغيرهم من الموقوفين الذين يشبهونهم، ونحن نقول أننا سوف نتابع هذا الملف بحيثية وقوة لأننا لن نقبل أن ينعكس غياب العدالة على أي منطقة من لبنان، فكيف إذا كانت هذه المنطقة هي منطقتنا وهي منطقة عزيزة علينا كمدينة صيدا ومحيطها.