البزري عن الملف الرئاسي: لا تقدّم حقيقي.. والأرضية الداخلية غير مؤهلة

أكّد النائب عبد الرحمن البزري أنّ مختلف القوى وغالبية اللبنانيين لا تريد توسعة الحرب، ولا تريد حربًا بالمفهوم الكبير أو بتجارب سابقة.

ولفت، في حديث إلى صحيفة “الأنباء” الكويتية إلى أنّ الجبهة الجنوبية ستبقى حساسة واحتمال التصعيد فيها وارد بالنظر إلى التهديدات الإسرائيلية بتدمير لبنان.

وأوضح البزري ألّا رابط، في الملف الرئاسيّ، بين ما يجري، في المنطقة من تواترت أمنية وبين الملف الرئاسيّ، الذي يدعو إلى الاستعجال إلى انتخاب رئيس للبلاد.

وشدّد على أنه لا مؤشرات حقيقية أو أي تقدم، في هذا الملف، على الرغم من الحديث عن قرب وصول موفدين من دول اللجنة الخماسية وعن لقاءات محتملة بين دول الخماسية من أجل الملف الرئاسيّ.

وقال: “إنّ الأرضية الداخلية غير مؤهلة والجميع باق على تموضعه وتمترسه، خلف شعارات وأفكار وكأنه ذاهب إلى الانتخابات النيابية من دون الاقتراب إلى الوسط قليلًا أو التنازل عن بعض النقاط من أجل تسهيل الأمور السياسية والإدارية وتحريك عجلة التشريع وعجلة السلطة التنفيذية”.