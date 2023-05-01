البزري: لا يستطيع العامل تحصيل ما يكفي لكسب لقمة عيشه

هنأ النائب عبد الرحمن البزري العمال بعيدهم، معتبرا أن “هذه المناسبة تأتي في زمن مؤسف وخطير، بحيث لا يستطيع العامل تحصيل ما يكفي لكسب لقمة عيشه وتأمين حياة كريمة له ولأسرته، وبحيث لا يكافأ بما يستحقه نتيجة للأزمة التي تعصف بالبلاد، ونتيجة للفساد الذي استشرى في أروقة الدولة ومؤسساتها وفي مختلف القطاعات، مما أدى إلى إنهيارٍ خطير في قيمة العملة اللبنانية ومداخيل الجزء الأعظم من المواطنين”، داعياً إلى أن “تكون هذه المناسبة حافزاً لنا جميعا للبدء بعملية إصلاحٍ سياسيٍ وإقتصاديٍ وماليٍ جدّي، وإعادة بناء الدولة بما يتناسب ومصالح المواطنين لا مصالح القوى السياسية التي كانت تُدير الدولة، وتستفيد منها ومن خيراتها”.

وختم البزري متمنياً للمواطنين عموماً وللعمّال تحديداً أن تحمل الأيام المقبلة بوادر بداية الحلّ لأزمتنا السياسية الإقتصادية ودافعاً لنا للعمل يداً واحدة من أجل إعادة بناء وطننا ومؤسساته.