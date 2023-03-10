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البزري: للإسراع في حلّ أزمة مخيم عين الحلوة

منذ ساعة واحدة
عبد الرحمن البزري

عبد الرحمن البزري

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رحّب النائب عبد الرحمن البزري بخطوة إزالة الحواجز في بعض مناطق مخيم عين الحلوة، وذلك من أجل “حلحلة الأجواء وفض النزاع الذي حصل نتيجة الإشتباكات الأخيرة في داخله”، داعيًا مختلف الفصائل والمنظمات الفلسطينية الوطنية والإسلامية لـ”ضرورة إيجاد حلٍ سريع للأزمة الأخيرة، وإيجاد آلية تمنع تكرارها، لأنّ ما حدث في المخيم أضرّ بالفلسطينيين واللبنانيين معاً”.

وحيّا البزري “جهود المقاومين والمجاهدين المنتفضين داخل فلسطين وفي أراضي السلطة الفلسطينية في وجه القمع الوحشي للعدو الإسرائيلي”، معتبرًا أنهم النموذج الذي يُحتذى به.

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