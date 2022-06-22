البزري: لم نتّخذ القرار النهائي لناحية تسمية رئيس مكلّف

أوضح النائب عبد الرحمن البزري أنه “لم نتّخذ القرار النهائي لناحية تسمية رئيس مكلّف ويجب التوقف ملياً عند الطروحات الموجودة إذ لا أجندة واضحة لدى الأسماء المقترحة”.

واعتبر البزري في حديث إلى “صوت كل لبنان” ان “ما كان يقوم به الرئيس نجيب ميقاتي لم تكن له نتائج إيجابية على المستوى اللبناني ونحن ندرس كل الاحتمالات والخيارات” ، لافتا الى “اننا نريد أن يكون الاسم بالتنسيق مع القوى المستقلة وربما تظهر أسماء أخرى في الساعات المقبلة غير الرئيس ميقاتي والسفير سلام”.

يذكر أنه قبل أيام من موعد الاستشارات النيابية الملزمة المحددة الخميس لتسمية رئيس جديد للحكومة اللبنانية، لا تزال خريطة توزيع الأصوات النيابية غير واضحة، خاصة مع الإرباك الذي تعاني منه أطراف المعارضة، وهي التي لا تزال تسعى للتوافق على اسم منافس لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي يعتبر الأوفر حظاً حتى الساعة.

وعاد إلى التداول اسم السفير السابق نواف سلام الذي سبق أن طرح في مرات سابقة، وذلك مع إعلان «حزب تقدم» الذي يتمثل في البرلمان عبر النائب مارك ضو، والنائبة نجاة صليبا، بأنه يدعم سلام، مستبقاً بذلك اتفاق «نواب التغيير» الـ13 (بينهم ضو وصليبا) على اسم مرشحهم، وهو ما طرح علامة استفهام، خاصة في ظل المعلومات التي تشير إلى خلاف وانقسام فيما بينهم حول هذا القرار، رغم أن معظمهم يدعمون تسمية سلام، وهو ما أشار إليه أحد نواب التغيير رامي فنج، قائلاً في حديث تلفزيوني: «نتواصل بشكل مستمر كتكتل تغييريين، وسنحسم الموقف في الساعات المقبلة متماسكين ومتضامنين، وقد نذهب باتجاه ترشيح نواف سلام».