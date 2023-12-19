البزري: ما حصل مؤشر لمزيد من الإهمال لمنطقة صيدا - الزهراني

شجب النائب عبد الرحمن البزري “ما حدث في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم لناحية سحب ملف تلزيم جمع النفايات في إتحاد بلديات صيدا الزهراني من جدول الأعمال، رغم الوعود التي تلقّاها الإتحاد وتلقتها البلدية والقوى السياسية بضرورة بحثه وإقراره بالسرعة القصوى من أجل إنهاء مشكلة جمع النفايات المستعصية من شوارع المدينة وقرى وبلدات الإتحاد”.

واعتبر أن “إزدواجية التعامل في هذا الملف من قبل السلطات المركزية لناحية العديد من النقاط المرتبطة بالأسعار أو بالمواصفات أو بمصادر التمويل التي لم تطبق على بلدياتٍ ومناطق أخرى، تجعلنا نتساءل عن السبب الحقيقي لسحب هذا الملف”، معتبرا أن “الإهمال الذي تواجهه صيدا ومنطقتها من قبل الدولة وإداراتها هو أمر غير مقبول ولا يجوز السكوت عنه، ومن أهم تداعياته هو الوضع البيئي الكارثي الذي يُعاني منه المواطنون ويهدد سلامتهم وأمنهم الصحي والبيئي”.

وختم: “إن المدينة وقواها ومؤسساتها وهيئاتها لن تسكت عن هذا الإهمال أو تتغاضى عنه، وعليه فأنها ستشهد عدد من اللقاءات والإتصالات الحثيثة خلال الساعات والأيام القادمة من أجل تحديد موقف المدينة والتحرّكات التي يجب القيام بها درءاً لمزيدٍ من الإهمال وإحقاقا لحقوق المدينة وأهلها”.