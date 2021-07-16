البزري: معظم الإصابات الجديدة عائدة لأشخاص ما دون الـ40 عامًا!!

أوضح رئيس اللجنة الوطنيّة لإدارة لقاح “كورونا” الدكتور ​عبد الرحمن البزري​، أنّ “الارتفاع بعدد الإصابات اليومي بفيروس “كورونا”، له عدّة أسباب، أبرزها: انفتاح البلد غير المدروس المترافق مع موسم سياحي واعد، استيراد الحالات من الخارج، ودخول المتحوّر “دلتا” القادر على الانتقال بطريقة أسرع بين الناس”.

ولفت، في مداخلة تلفزيونيّة، إلى أنّ “خلال الأيّام القليلة المقبلة، ستُحلّ المشكلة الّتي واجهتنا مع بعض ​اللقاحات الّتي تأخّر تسليمها، إذ سنحصل على شحنة لقاحات “​أسترازينيكا​” وشحنتين من لقاح “فايزر”، مشيرًا إلى أنّ “لن يتمّ إقامة “مارثون” لقاحي في الفترة المقبلة”.

وركّز على أنّ “معظم الإصابات الجديدة عائدة لأشخاص ما دون الـ40 عامًا، وهذا يُظهر أنّ النسب العمريّة المتقدّمة والّتي تلقّت اللقاح أصبح لديها نوع أكبر من الحماية، وأن من هُم أصغر سنًّا يسهرون ويتواجدون أكثر في أماكن فيها ازدحام، ما يسهّل انتقال الفيروس”.

وأكّد أنّ “من المبكر جدًّا الحديث عن إقفال البلد الآن، والوضع نسبيًّا تحت السيطرة. نحن كنّا نعرف أن عدد الإصابات سيرتفع مع حلول فصل الصيف وكنّا نترصّد ذلك، ولكن حتّى الآن لا داع للقلق، بل للحذر”.