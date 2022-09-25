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البزري: نعيش مرحلة التفكك الكامل للدولة

منذ 6 دقائق
عبد الرحمن البزري

عبد الرحمن البزري

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اعتبر النائب “عبد الرحمن البزري” أننا “نعيش مرحلة التفكك الكامل للدولة”، لافتًا إلى أنه يجب حل الموضوع من جذوره.

واعتبر في حديث إلى “صوت كلّ لبنان” أن هناك تناقضًا في البيان الأميركي السعودي الفرنسي، مؤكّداً أن “الزخم الذي يُعطى لتشكيل الحكومة هو مؤشر مبطّن لعدم إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها”.

وطالب البزري بالانفتاح على القوى السياسية كافة، داعيًا إلى التعامل مع الرئيس المقبل بأنه رئيس يدير البلاد سواء انتخبناه أم لا، لافتاً إلى أن أي لقاء خارج إطار محاولة انتخاب رئاسة الجمهورية هو مضيعة للوقت، مشيرًا إلى أن تأخير الاستحقاق الرئاسي جريمة بحقّ لبنان.

كذلك، كشف أنّ “لقاء دار الفتوى ليس طائفيًا وهو تعبير عن رغبة جمهور ساحة معينة بأن تكون فاعلة وعدم إهدار طاقاتها”، مشيرًا إلى أن “الأفكار طرحت بحرية والبلد يحتاج إلى كل أصدقائه”.

وفي ملف ترسيم الحدود البحرية، أبدى البزري تفاؤله بهذا الخصوص، قائلًا إنّ احتمال الترسيم مرتفع.

من جانب آخر، أكّد البزري أن الموازنة هزيلة وهي أشبه بالشعر، وتابع: “هذه الموازنة لا تستحق الثقة”.

    المصدر :
  • المركزية

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