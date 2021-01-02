برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

البزري: هذا التاريخ سيكون مهماً جداً على صعيد إصابات كورونا المرتفعة

منذ 27 دقيقة
عبد الرحمن البزري​

عبد الرحمن البزري​

A A A
طباعة المقال

أوضح رئيس اللجنة الوطنية للأمراض السارية والجرثومية في لبنان ​عبد الرحمن البزري​، في حديث تلفزيوني، أن النتائج الكارثية لإحتفالات ليلة رأس السنة ستكون لها عواقب على ​القطاع الصحي​ والإستشفائي، مشيرة إلى أن الأمور من المفترض أن تظهر خلال فترة اسبوع أو اسبوعين، لافتاً إلى أن اليوم العاشر سيكون مهماً جداً على هذا الصعيد.

وفي حين أشار البزري إلى أن الإصابات في الإسبوع المقبل قد تكون مرتفعة، معتبراً أن السيناريو اللبناني قد يكون أسوأ من أي سيناريو آخر، خصوصاً أن الكارثة جاءت في وقت يعاني لبنان من مشكلة كبيرة على المستوى الإقتصادي.

وأوضح البزري أن المهم هو الهدف من الإغلاق التام، مشيراً إلى أن الهروب من زيادة أعداد الإصابات لا يمكن أن يكون هو الهدف، مشدداً على أن “التحدي الحقيقي هو ماذا سنفعل بعد الإغلاف”، متوقعاً أن تفشل الدولة على هذا الصعيد.

    المزيد من أخبار لبنان

    ليليان شعيتو
    قرار من المحكمة الشرعية الجعفرية العليا لصالح “ليليان شعيتو”
    محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي
    محافظ جبل لبنان يصدر قراراً بعزل وإقفال هذه البلدة لمدة أسبوع
    تسجيل إصابات جديدة بكورونا في المناطق اللبنانية
    هكذا توزعت إصابات كورونا على القرى والمناطق اللبنانية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ميشال حايك
    ميشال حايك بتوقعات صادمة لعام 2021 … وهذا ما توقعه لـ صوت بيروت إنترناشونال
    دمشق تودع حاتم علي
    بالفيديو: وداع مؤثر لصاحب “الفصول الأربعة” حاتم علي
    فرانشيسكا سكالينجي
    بالفيديو: معايدة من الشاعرة الإيطالية فرانشيسكا سكالينجي للسوريين