البزري يتابع ملف معالجة النفايات في صيدا

إلتقى الدكتور عبد الرحمن البزري مدير شركة IBC المشغلة لمعمل النفايات في صيدا أحمد السيد، في حضور المهندس يوسف ضيا، وبحث معه في موضوع تكرار توقف الأعمال في مركز معالجة النفايات، مما ينتج منه تراكم النفايات في الأحياء والشوارع، وتم البحث ايضا في موضوع تأمين الرواتب المستحقة للعمال والمستخدمين.

وأكد السيد للدكتور البزري أن “مركز المعالجة قد بادر الى العمل بدوامين صباحي ومسائي”، متعهداً “بتأمين مختلف المستحقات والرواتب للعاملين في المركز”، مؤكدا “العمل على تخطي مختلف الثغرات والأمور من أجل منع تكرار توقف المركز وتراكم النفايات”.

وتلقى البزري بهذا الخصوص إتصالا من الشيخ صالح بن ناصرعبد العزيز السريع رئيس مجلس إدارة شركة IBC للتشديد على أهمية الإستمرار في العمل وحسن سير الأعمال في مركز المعالجة.