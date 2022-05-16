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البزري يتحدّث عن تأمين ثلاثة حواصل في صيدا وجزين

16 - مايو - 2022
آخر تحديث: 16 - مايو - 2022 1:07 مساءً
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في وقت تتواصل عملية فرز أصوات الناخبيين، أكد المرشح الدكتور عبد الرحمن البزري “، تأمين لائحة “ننتخب للتغيير” حاصلين له وللنائب أسامة سعد في دائرة صيدا، مع إمكانية كسب حاصل ثالث أيضا في جزين، وذلك وفق النتائج الأولية غير الرسمية.

كما أشار الى “الحاجة لتجمع حقيقي بين النواب المنادين بالإصلاح الحقيقي”.

وقال في حديث الى “صوت كل لبنان، “إن إعادة استنهاض البلد تتطلب تعاوناً، وقد أظهرت النتائج على امتداد الوطن أن مزاج اللبنانيين وتوجهاتهم تميل نحو الإصلاح، ومن المعيب ألا يحصل تفاهم في ما بين النواب الفائزين لإيجاد صيغة مشتركة في مجلس النواب”.

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