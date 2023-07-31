البزري يجول على الجرحى والمصابين جراء الاحداث في عين الحلوة

زار النائب الدكتور عبد الرحمن البزري جرحى الأحداث في مدينة صيدا في كل من “مركز لبيب الطبي” و”مستشفى الهمشري”، حيث اطلع من الجسم الطبي ومن إدارة المستشفى على واقع المرضى وإصاباتهم والإجراءات الطبية التي اتخذت من أجل إسعافهم.

كذلك اطمئن على حسن سير العمل في مستشفى الهمشري بعد سقوط عدة قذائف في محيطه، وثمن البزري لكل من “مستشفى الهمشري ومركز لبيب الطبي دورهما الهام والحيوي في إسعاف الجرحى ومساعدتهم”، متمنيا “الشفاء العاجل للجرحى والرحمة للضحايا الذين سقطوا نتيجة لهذه الأحداث المؤسفة”.

وكان قد زار النائب البزري، ظهر اليوم، مفتي صيدا والجنوب الشيخ سليم سوسان، حيث تم البحث في التطورات الأمنية الخطيرة في مخيم عين الحلوة وتداعياتها على الفلسطينيين واللبنانيين وعلى المدينة نفسها.

وأكد الجانبان، وفق بيان مكتب البزري “ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وتثبيت الهدوء حماية للمدينة وجوارها والمخيم وأهله وللقضية الفلسطينية التي يدفع شعبها، وتدفع حاضنتها الرئيسة مدينة صيدا الثمن الغالي من هذه الإشتباكات”.

وتمنى الدكتور البزري على “المفتي سوسان دعوة مختلف القوى الصيداوية الرئيسة في المدينة ومرجعياتها الدينية لاتخاذ موقف واضح وصريح من هذه الأحداث وتداعياتها”.