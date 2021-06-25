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البزري يحذر من خطر جديّ على لبنان!

25 - يونيو - 2021
عبد الرحمن البزري

عبد الرحمن البزري

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حذر الدكتور عبد الرحمن البزري من المتحور الهندي الذي يشكل خطرا جديا على دول العالم من بينها لبنان.

وقال:”ان إرتفاع مستوى التمنيع في لبنان وإنخفاض نسبة الإنتقال المجتمعي للفيروس، وجودة اللقاحات المُستخدمة هي عوامل تؤمن للمجتمع اللبناني مناعة نسبية جيدة ضد هذه المتحورات، فمن واجبنا أخذ الحيطة، واتباع الإرشادات وعدم التفريط بالمكاسب التي تحققت، والتعامل الجدي مع الحالات المستوردة من الخارج”، مشدداً على “أن لبنان يملك محلياً ومن خلال علاقاته العلمية الدولية القدرة على إكتشاف وتقصي هذه المتغيرات في حال دخولها”.

وختم داعياً الى اتباع التوجيهات والإرشادات الصحية التي تصدر تباعاً واستمرار وتكثيف عمليات الترصد الوبائي”.

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