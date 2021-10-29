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البزري يشرح لـ"صوت بيروت إنترناشونال" تفاصيل الجرعة المعززة من لقاح كورونا

29 - أكتوبر - 2021
لقاح كورونا

لقاح كورونا

جنان شعيب
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يستمر العلم وفيروس كورونا في التسابق على ما يبدو في صراع محموم ضد الوقت. وفيما يسجل التقدم العلمي نجاحات عدة، يستمر كوفيد 19 في المقاومة. فبعد أن توصل العلماء إلى لقاحات فعالة ضده، أشارت بعض التصريحات مؤخرا إلى وجود تغييرات في خطط التطعيم .

و باتصال لـ”صوت بيروت انترناشونال” مع الدكتور عبدالرحمن البزري صرح انه “بدأ التلقيح بالجرعة المعززة منذ اكثر من اسبوعين ووفق جدول الأولويات فيأتي فى المقدمة المواطنون الذين يبلغون من العمر 75 عاماً وما فوق، والذين تلقوا الجرعة الثانية منذ ستة أشهر، والعاملون في الخطوط الأمامية في مجال الرعاية الصحية، وتلقوا اللقاح منذ ستة أشهر”.

واشار البزري إلى توصية اللجنة الوطنية للقاح لوزارة الصحة كي تؤمن عملية التلقيح للجرعة الثالثة لمن يرغب في ذلك. وقد بدأت بالفعل المنصة بإرسال الدعوات لبعض المواطنين المسنين اضافة الى انها ستزيد دعواتها لا سيما للذين يعانون من مرض ضعف المناعة، ولديهم اثبات على عدم استجابة جسمهم للجرعتين الأوليتين، وذلك من خلال إجراء اختبار المناعة بعد شهر واحد على تلقي الجرعة الثانية.

و قدر البزري ان نسبة المطعمين قاربت حوالي الـ ٣٥٪؜ معتبراً انها نسبة متدنية قليلاً مشيراً الى كثرة المناطق الغير منخرطة بعملية التلقيح بشكل جيد، اضافة الى العمال الاجانب و اللاجئين السوريين والفلسطنين متأملاً ارتفاع هذه النسبة نظراً الى الجهود المبذولة لتكثيف عملية التلقيح”.

و اشار البزري الى تدني اعداد الوفيات بفيروس كورونا حيث قال “أعداد الوفيات في تراجع مستمر، ما يعتبر مؤشراً ايجابياً يمكن البناء عليه، للتشجيع على التلقيح أولاً وأخيراً ولتحصين الحياة وابعاد شبح الوباء” و شدد على ضرورة اتمام عملية التلقيح نظراً لاهميتها في خفض مؤشر كورونا في البلاد ورفع المناعة المجتمعية”.

و شدد البزري على دعوة كل مواطن لبنانيّ ومقيم في هذا البلد على أخذ زمام المبادرة والتلقيح من أجل مصلحتهم ومصلحة المجتمع المعرَّض لخطر الجائحة وتمنى على الدولة اللبنانية العمل بجهد وجدية اكثر بمتابعة ملف كورونا خاصة وانه قطاعنا الصحي مهدد ومعرض للانهيار .

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