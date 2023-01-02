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البستاني رداً على ميقاتي: لو كانت الطاقة تحت وصايتنا لما كنا اليوم تحت رحمتك

منذ 6 دقائق
ندى بستاني

ندى بستاني

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أصدر المكتب الاعلامي للنائبة ندى البستاني بيانا تعليقا على بيان الرئيس نجيب ميقاتي، تضمن الآتي:

“نأسف أن ليس لرئيس حكومة تصريف الأعمال الوقت الكافي أو القدرة لكي يفهم ويستوعب الخطط التي سبق وقدمها فريقي السياسي لقطاع الكهرباء، كان عليه في أضعف الإيمان التنبّه لتاريخ مشروع المرسوم الذي عرضه على الرأي العام والذي وقعتُه يوم كنت وزيرة للطاقة، كان الأجدى به أن يسأل دوائر رئاسة الحكومة عن مشروع المرسوم هذا المودع لديها منذ سنة 2019 ولم يتم البتّ فيه حتى اللحظة”.

واضاف: “إن الفجور والتعمية الإعلامية، يا دولة الرئيس، يكمنان تحديدا في أن يأتي رد مكتبك على سؤالي عن وعدك بـ10 ساعات كهرباء للبنانيين، محمّلا بمجموعة أكاذيب وتفاهات وقصور وتهجم شخصي.”

وختم: “في أي حال، لو كانت وزارة الطاقة فعلا تحت وصايتنا، لما كنا اليوم تحت رحمة دولتك وتجاوزك الدستور”.

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