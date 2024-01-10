البستاني من مجلس النواب: نحاول إيجاد طريقة لإطلاق العجلة الاقتصادية

عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة قبل ظهر اليوم في مجلس النواب برئاسة النائب فريد البستاني وحضور النواب: وضاح الصادق، فيصل الصايغ، أمين شري، رازي الحاج، نقولا الصحناوي، أشرف بيضون ومارك ضو، وحضر عن وزارة الاقتصاد مارلين نعمة، وعن مصرف لبنان بيار كنعان وعن وزارة المال مريانا معوض.

وقال النائب البستاني بعد الجلسة: “اجتمعت لجنة الاقتصاد اليوم، وأتمنى سنة سعيدة ومباركة وإن شاء الله تبدأ بانتخاب رئيس الجمهورية وانتظام عمل المؤسسات”.

أضاف: “تقدمت باقتراح قانون يرمي إلى تعديل قانون الموجبات والعقود. إن لجنة الاقتصاد تحاول أن تجد طريقة لإطلاق العجلة الاقتصادية، حتى تعود المصارف وتدين ويكون لديها سيولة لدفع أموال المودعين، وهدفنا أن تقوم المصارف بواجباتها. كان هناك نقاش مثمر بين وزارة الاقتصاد واللجنة. والنقاش لم يكن تقنيًا، بل تطرق إلى موضوع المساواة، وعلينا أن نأتي بالاستثمارات ولكن لا أن ننسى أموال الودائع وعلينا دفعها. وتطرقنا إلى موضوع توحيد سعر الصرف، وحصلت فوضى لجهة تسديد القروض على سعر صرف 1500 إذ لا نستطيع فصل المستقبل عن الحاضر، وهناك دعاوى في المحاكم، وإذا أقر القانون الذي تقدمت به يسمح برد الأموال بنفس العملة وهذا ليس انتقاصًا من العملة اللبنانية وبعض أعضاء اللجنة كان لديهم فكرة بعدم الاقتراب من موضوع الهركات”.

أضاف: “نحن نقوم بعمل لدوران العجلة الاقتصادية، وما أقوله إنه إذا أطلقنا يد المصارف فربما نستطيع أن نستثمر الأموال الموضوعة في المنازل، ومن خسر هم المودعون والقطاع العام والمتقاعدون. نحن ندرس كيفية فصل الماضي عن الحاضر والمستقبل، كما ناقشنا موضوع الغبن الفاحش، وأشير إلى أننا سنطور هذه الفكرة لجهة تحفيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمارات”.