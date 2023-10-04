الأربعاء 19 ربيع الأول 1445 ﻫ - 4 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"البصق" على غير اليهود.. الخارجية اللبنانية تدين ممارسات المستوطنين في القدس

منذ 38 دقيقة
وزارة الخارجية اللبنانية

وزارة الخارجية اللبنانية

A A A
طباعة المقال

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، ظاهرة “البصق” على غير اليهود، التي يمارسها مسـتوطنون متطرفون خاصة في البلدة القديمة من القدس، والتي باتت تتكرر ضد المواطنين والســياح المسيحيين.

واعتبرت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأربعاء، هذا السلوك انعكاس لثقافة الاحتلال الاحلالي والكراهية والعنصرية والحقد التي يشرف على نشرها حاخامات كبار ومدارس دينية متطرفة، يتفاخر أتباعها بممارسة هذا السلوك.

وأكدت أن هذه الممارسة تعكس تفشي التطرف في المجتمع الإسرائيلي خاصة في أوساط غلاة المستوطنين وهي تعبير عن موقف يبدأ بالبصق ثم يتحول إلى الضرب والقتل، ورفضت الخارجية تبريرات الجانب الإسرائيلي بشأن عدم إمكانية محاسبة الذين يرتكبون هذا الاعتداء، وترى أنه نتاج لتحريض بشع يلخص إنكار الآخر واستباحة حياته والانتقاص من قيمته.

وشددت على أن هذه الاعتداءات تندرج في إطار ما تتعرض له القدس المحتلة وبلدتها القديمة ومقدساتها المسيحية والإسلامية من عمليات قمع وتنكيل وتضييقات وطرد وتهويد، الأمر الذي يستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف انتهاكاتها وجرائمها ضد القدس، ورفع الغطاء الذي توفره عن غلاة المتطرفين الحاقدين.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزارة الصناعة
    بسبب العمال السوريين.. تحذير من وزارة الصناعة!
    وزير الطاقة وليد فياض
    وزير الطاقة من الإمارات يكشف سبب تأخير استجرار الغاز إلى لبنان
    قصر العدل في بيروت
    صورة من الشتوة الثانية في بيروت.. قصر العدل يغرق!

    الأكثر قراءة

    وزير التربية والتعليم عباس الحلبي
    الحلبي: سنعيد النظر بعدد المدارس التي تستقبل النازحين في دوام بعد الظهر!
    انفجار في أكسفورد
    فيديو لانفجار أكسفورد المرعب.. كرة نارية ضخمة تخترق السماء
    تعرض زوجة الياس الحصروني لحادث سير
    وفاة زوجة الياس الحصروني في حادث سير