“البطاطا” ستغلق مداخل مجلس النواب خلال جلسة الثقة.. ما القصة؟
أعلن مزارعو البطاطا في البقاع وعكار، الإنضمام إلى المتظاهرين في بيروت، يوم الثلاثاء، خلال الإعتصامات التي سيتم تنفيذها في محيط مجلس النواب تزامناً مع جلسته المقررة لمنح الثقة للحكومة.
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وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من داخل إحدى المستودعات الزراعية، يحمل دعوة للمشاركة في الحراك في بيروت، ورمي البطاطا في محيط مجلس النواب، احتجاجاً على سماح وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى بدخول البطاطا الأجنبية إلى السوق اللبناني”.
المصدر Lebanon 24