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البطريرك الراعي يحذر: الأيام الآتية ستكون أصعب مما هي اليوم!

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 5 - ديسمبر - 2020 3:17 مساءً
البطريرك الراعي

البطريرك الراعي

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لفت البطريرك الماروني الكردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​ في عظة ألقاها خلال رسامة الأسقف ​شربل عبدالله​ رئيس أساقفة صور إلى ان “​المسيح​ يبقى أساس الرجاء، والكنيسة صخرة الصمود لشعبنا ولشبابنا. أمام هذا الواقع الأليم والمتردّي يومًا بعد يوم بسبب فقدان الوعي والضمير لدى المسؤولين السياسيّين، أنت مدعوّ لتضع إمكانيّات الأبرشيّة، إلى جانب البطريركيّة والأبرشيّات الأخرى والرهبانيّات والمنظّمات الإنسانيّة والخيريّة، في ​مسيرة​ تنسيق خدمة المحبّة الإجتماعيّة المعروفة “بالكرمة”، بحيث تشمل كلّ الأراضي اللبنانيّة، وشعارها :”أن لا تموت عائلة من الجوع، أو تشعر بأنّها متروكة”.

ورأى ان “الأيّام الآتية ستكون أصعب ممّا هي اليوم بسبب الممارسة السياسيّة المدانة. غير أنّ رجاءنا بالله وعنايته يبقى أقوى”.

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