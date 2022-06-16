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البنزين إلى الدّولرة؟

منذ 12 دقيقة
المحروقات

المحروقات

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استبعد ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا “دولرة البنزين وفق سعر صرف الدولار في السوق السوداء، لأنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أذكى من أن يبتّ بالموضوع”، محذّراً من هكذا قرار.

وأضاف أبو شقرا في حديثٍ لـ”صوت لبنان”، أنّ “أسعار المحروقات إن كانت وفق سعر “صيرفة” أم لا، فالمواطن لم يعد قادراً على تحمّلها والمؤسسات أفلست وأصحاب المحطات كما الموزّعون لم يعد باستطاعتهم تأمين ثمن المحروقات”.

كما توجّه للمسؤولين بالقول: “كفاكم الأخذ بنا نحو نار جهنّم”.

ويفاقم الارتفاع المستمرّ في أسعار المحروقات معاناة اللبنانيين ويزيد من أعبائهم الكبيرة، خصوصاً على صعيد البنزين بحيث إن المواطن يجد نفسه أمام تكلفة أسبوعية تتخطى المليون ليرة لتعبئة سياراته، تجعله يحصر تنقلاته بنطاق العمل، حتى أن الكثير من الموظفين والعمّال باتوا يعتبرون أن المبالغ التي ينفقونها على تنقلاتهم إلى مكان العمل باتت تتجاوز الراتب الذي يتقاضونه بأشواطٍ.

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