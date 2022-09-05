البنزين يحلّق... ماذا عن المازوت؟

ارتفع سعر البنزين 95 أوكتان 12000 ليرة، والبنزين 98 أوكتان 13000 ليرة، فيما تراجع سعر المازوت 2000 ليرة والغاز 2000 ليرة.

وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي:

البنزين 95 أوكتان: 628000 ليرة.

البنزين 98 أوكتان: 643000 ليرة.

المازوت: 777000 ليرة.

الغاز: 341000 ليرة.

وكانت أقفلت المحطات سابقاً مع الارتفاع الجنوني والمفاجئ لدولار السوق السوداء ما أثار أيضاً بلبلة لدى سوق الصرافين.

ويستمرّ سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء على معدّله المرتفع.

وبلغ سعر الدولار في سوق الصرّافين اليوم الإثنين 34500 ليرة مبيع و34400 ليرة شراء.