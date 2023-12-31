البيسري تفقد مركز الأمن العام الحدودي في المصنع

تفقد المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري بعد الظهر، مركز أمن عام المصنع الحدودي في البقاع، والتقى الضباط والمفتشين والمأمورين الذين يداومون في مراكزهم من أجل تنفيذ المهمات الموكلة إليهم، وتأمين الجهوزية التامة لتسهيل شؤون الوافدين والمغادرين على الحدود البرية في مركز المصنع بين لبنان وسوريا.

وبعد أن قدّم التهاني إلى عسكريي الأمن العام بمناسبة الأعياد، نوّه بـ”الجهد الكبير الذي يبذله العسكريون من كل الرتب في الدوائر والمراكز الحدودية البرية والجوية والبحرية، والمهارة في التدقيق التقني والإلكتروني في مستندات ووثائق السفر للداخلين والخارجين”، ومقدرًا تفانيهم والتزامهم في عملهم.