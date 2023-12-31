الأحد 18 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 31 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

البيسري تفقد مركز الأمن العام الحدودي في المصنع

منذ 13 دقيقة
اللواء الياس البيسري

اللواء الياس البيسري

A A A
طباعة المقال

تفقد المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري بعد الظهر، مركز أمن عام المصنع الحدودي في البقاع، والتقى الضباط والمفتشين والمأمورين الذين يداومون في مراكزهم من أجل تنفيذ المهمات الموكلة إليهم، وتأمين الجهوزية التامة لتسهيل شؤون الوافدين والمغادرين على الحدود البرية في مركز المصنع بين لبنان وسوريا.

وبعد أن قدّم التهاني إلى عسكريي الأمن العام بمناسبة الأعياد، نوّه بـ”الجهد الكبير الذي يبذله العسكريون من كل الرتب في الدوائر والمراكز الحدودية البرية والجوية والبحرية، والمهارة في التدقيق التقني والإلكتروني في مستندات ووثائق السفر للداخلين والخارجين”، ومقدرًا تفانيهم والتزامهم في عملهم.

    المزيد من أخبار لبنان

    الدفاع المدني
    تدابير للدفاع المدني من نهر ابراهيم إلى البربارة
    مغارة جعيتا
    لمناسبة رأس السنة.. مغارة جعيتا تفتح أبوابها استثنائيًا غدًا
    نعمة افرام
    افرام: سنة جديدة مليئة بالتحديات

    الأكثر قراءة

    غارات إسرائيلية على سوريا
    قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية استهدفت مليشيات إيرانية قرب مطار حلب
    صور نشرتها حماس لأنفاقها (رويترز)
    غزة تحت النار
    صحيفة لوتان: أنفاق حماس على وشك الإغلاق اليوم على الجيش الإسرائيلي
    من عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر
    غزة تحت النار
    تحقيق لـ"نيويورك تايمز": أين كان الجيش الإسرائيلي في 7 أكتوبر ؟