البيسري في عين التينة.. وبري يبحث البرامج الأممية في لبنان مع ريزا

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، حيث جرى عرض لبرامج الأمم المتحدة في لبنان، لا سيما في المجال الإنساني.

كما استقبل الرئيس بري أيضًا مدير عام الأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري على رأس وفد من كبار ضباط المديرية العامة للأمن العام، وذلك في إطار التهنئة بمناسبة حلول العام الجديد والأعياد.

كما استقبل رئيس المجلس مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا بحضور نائب المدير العام العميد حسن شقير.