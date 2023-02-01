البيطار في مكتبه في قصر العدل

حضر المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، إلى مكتبه في قصر العدل في بيروت، وفق ما أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام”.

هذا وكانت مصادر “الشرق الأوسط”، قد لفتت إلى أنّ دائرة الشرخ بين المراجع القضائية حول ملفّ انفجار مرفأ بيروت، تتّسع من جرّاء الانقسام بين من يؤيد استئناف المحقق العدلي القاضي فادي البيطار لإجراءاته، استناداً إلى اجتهاد قانوني وضعه وأباح لنفسه العودة إلى التحقيق، متخطياً عشرات دعاوى الردّ المقامة ضدّه، ومن يؤيد خطوة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، الذي ردّ على البيطار بإقامة دعوى ضدّه بجرم “اغتصاب السلطة”، وسارع إلى إطلاق سراح جميع الموقوفين في القضية دفعة واحدة، في محاولات حثيثة لاستكمال محاصرة المحقق العدلي وتقديم 3 دعاوى جديدة ضدّه.