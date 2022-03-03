البيطار يتبلّغ دعوى جديدة.. أزمة تحقيقات المرفأ تتعمّق

تبلّغ المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، دعوى الردّ الجديدة المقدّمة ضدّه من راغدة الزين زوجة علي صوّان أحد الضحايا في انفجار مرفأ بيروت، والتي طلبت فيها تنحية المحقق العدلي، وزعمت فيها أنه “بات يشكل عائقاً أمام كشف الحقيقة في جريمة انفجار المرفأ”.

وعلم “صوت بيروت أنترناشونال” من مصدر قضائي، أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود “كلّف غرفة التمييز المدنية برئاسة القاضي عفيف الحكيم للنظر في هذه الدعوى وإصدار القرار بشأنها”. وأشار المصدر إلى أن المحكمة “باشرت إجراءات تبليغ أطراف القضية مضمون الدعوى بدءاً من المحقق العدلي الذي تسلّم نسخة عن الدعوى ووقّع عليها أثناء وجوده في مكتبه في قصر العدل قبل ظهر اليوم الخميس”. وقال “إن هذه الدعوى تجمّد إجراءات البيطار المجمّدة أصلاً بدعوى مماثلة سبق وقدمها الوزيران السابقان علي حسن خليل وغازي زعيتر”.

ولا تزال محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضية جمال خوري تنظر في المراجعة التي قدّمتها وكيلة أحد ضحايا المرفأ، وطلبت فيها نقل الدعوى المقدمة من خليل وزعيتر من يد محكمة التمييز التي يرأسها القاضي ناجي عيد، إلى محكمة أخرى، بسبب “القوّة القاهرة” التي تمنع القاضي عيد من البتّ بهذه الدعوى، خصوصاً مع تقديم خليل وزعيتر دعوى مخاصمة للدولة ضدّ القاضي عيد، وهو ما يبقي الملفّ مجمداً، لأن الهيئة العامة لمحكمة التمييز المخوّلة إصدار قرارها بدعوى المخاصمة، منحلة ولا إمكانية لتعيين بدلاء عنهم بفعل تجميد التشكيلات القضائية والخلافات التي تعصف بمجلس القضاء وتحول دون إجراء تشكيلات جزئية.