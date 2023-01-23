الأثنين 1 رجب 1444 ﻫ - 23 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

البيطار يوجه اتهامات للواءين وقائد سابق للجيش بشأن انفجار مرفأ بيروت

منذ 5 دقائق
المحقق العدلي طارق البيطار

المحقق العدلي طارق البيطار

A A A
طباعة المقال

قالت ثلاثة مصادر قضائية إن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار وجه اتهامات لاثنين من كبار القادة العسكريين في البلاد وقائد سابق للجيش بشأن الانفجار.

وقالت المصادر الثلاثة إن القاضي البيطار وجه اتهامات إلى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا وقائد الجيش اللبناني السابق جان قهوجي فيما يتعلق بالانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 220 شخصا.

ولم تذكر المصادر على وجه التحديد الاتهامات الموجهة للثلاثة، وامتنع إبراهيم عن التعليق لرويترز على التقارير التي أفادت بتوجيه اتهامات إليه.

إلا أن اللواء عباس قال رداً على سؤال لتلفزيون “الجديد”: “الادعاء الذي قدمه القاضي طارق البيطار لا يستدعي التعليق… لن أتحدث عن المثول أمام القضاء قبل الاستدعاء”.

ولم يتسن الوصول إلى صليبا وقهوجي للتعليق.

ونفى الجميع ارتكاب أي مخالفات.

    المزيد من أخبار لبنان

    مرفأ بيروت
    كيف ستتعاطى النيابة العامة التمييزية مع قرارات البيطار بشأن ملف المرفأ؟
    النائب جورج عقيص
    جورج عقيص: هناك نيّة لعرقلة تحقيقات المرفأ منذ البداية
    من أحد مخابز لبنان
    نقابة الأفران والمخابز: وزير الاقتصاد لم يرد على هاتفه طيلة النهار!

    الأكثر قراءة

    بالفيديو: مستشفى المقاصد يغلق أبوابه... والسبب؟
    السيارة التي اقتحمت منزل العائلة اللبنانية
    فيديو مروع.. عائلة لبنانية في السويد تنجو من الموت بأعجوبة!
    الدولار الأميركي
    دولار السوق السوداء يسجل مستويات قياسية!