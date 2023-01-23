البيطار يوجه اتهامات للواءين وقائد سابق للجيش بشأن انفجار مرفأ بيروت

قالت ثلاثة مصادر قضائية إن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار وجه اتهامات لاثنين من كبار القادة العسكريين في البلاد وقائد سابق للجيش بشأن الانفجار.

وقالت المصادر الثلاثة إن القاضي البيطار وجه اتهامات إلى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا وقائد الجيش اللبناني السابق جان قهوجي فيما يتعلق بالانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 220 شخصا.

ولم تذكر المصادر على وجه التحديد الاتهامات الموجهة للثلاثة، وامتنع إبراهيم عن التعليق لرويترز على التقارير التي أفادت بتوجيه اتهامات إليه.

إلا أن اللواء عباس قال رداً على سؤال لتلفزيون “الجديد”: “الادعاء الذي قدمه القاضي طارق البيطار لا يستدعي التعليق… لن أتحدث عن المثول أمام القضاء قبل الاستدعاء”.

ولم يتسن الوصول إلى صليبا وقهوجي للتعليق.

ونفى الجميع ارتكاب أي مخالفات.