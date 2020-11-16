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التأثير الخبيث لـ”حزب الله” كان حاضراً في لقاء لودريان وبومبيو

منذ يوم واحد
آخر تحديث: 16 - نوفمبر - 2020 7:46 مساءً
بومبيو ولودريان

بومبيو ولودريان

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بحث وزير الخارجية الأميركي مايكل بومبيو مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان التأثير الخبيث لـ “حزب الله” في لبنان والجهود التي تقوم بها واشنطن باتجاه تشكيل حكومة استقرار واصلاحات في لبنان.

وشدد الطرفان على أهمية التحالف عبر الأطلسي”، وأكدا خلال لقائهما في باريس أن “هدفهما المشترك في وحدة الناتو”.

كما شدد الطرفان على أهمية المصالحة السياسية في ليبيا ضمن إطار عملية سياسية بقيادة الأمم المتحدة.

وناقش بومبيو التحالف القوي في مواجهة النشاط الخبيث للحزب الشيوعي الصيني في أوروبا وانتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ.

وأكد بومبيو ولودريان على جهودهما المشتركة في مجال الديمقراطية والأمن والازدهار في منطقة الساحل.

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