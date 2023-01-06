الجمعة 13 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 6 يناير 2023 |
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"التجارب واضحة".. أوساط ميقاتي تُعلّق على السّجال مع "التيّار"

منذ 50 دقيقة
الرئيس نجيب ميقاتي

الرئيس نجيب ميقاتي

الأنباء
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كشفت أوساط رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنّ عقد جلسة لمجلس الوزراء أمر وارد في أي وقت يرى فيه الرئيس ميقاتي ضرورة لذلك. لكنه في هذا الوقت يوازن الأمور نظرًا لحساسية المرحلة، وهو لا يريد أن يفتعل مشكلة. لكن واجبه كرئيس حكومة تصريف أعمال تصريف وتسيير شؤون الناس باعتبارها واجب عليه وهناك أمور لا تصرّف وتتطلب جلسة لمجلس الوزراء.

أوساط ميقاتي اعتبرت لجريدة “الأنباء” الالكترونية، أنّ السجال القائم بين التيار الوطني الحر ورئيس الحكومة، على خلفية سياسية من دون أي مسوغ قانوني أو دستوري، “فالأمور واضحة، وعوض أن ينصب الاهتمام لمعالجة الوضع المعيشي والصحي والاقتصادي هناك من يحاول حرف الأمور عن مسارها والذهاب باتجاه سجال لا فائدة منه يؤدي الى المزيد من التشنج تحت وطاة الضائقة المعيشية والاقتصادية”.

أما مسألة الكهرباء “فهي أمور متراكمة كان من نتيجتها عدم وجود كهرباء، واستمرار البلد في العتمة”، وفق الأوساط، متسائلة “كيف يمكن فتح اعتمادات من دون معرفة أين يذهبوا بالأموال، فالتجارب مع هذا الفريق واضحة وضوح الشمس”.

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