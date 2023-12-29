"التجدد للوطن" يُناشد وزير الأشغال

ذكّر “التجدد للوطن” المعنيين بملف اقتراب بلوغ مدير عام الطرق والمباني بالتكليف، في وزارة الأشغال العامة والنقل، سن التقاعد أنّ هذا الموقع، يعود لطائفة الروم الكاثوليك، وفق العرف المتبع، منذ اتفاق الطائف، في توزيع مراكز الفئة الأولى.

لذلك طالب “التجدد للوطن”، في بيان، وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال، علي حمية، بالمبادرة بتكليف مهندس من طائفة الروم الملكيين الكاثوليك، الأكثر أقدمية في الوظيفة، لتولي مركز مدير عام الطرق والمباني، وذلك لحين تعيين مدير عام أصيل.

وحذّر من التلاعب بالمواقع العائدة للطائفة باختلاق أعراف جديدة ومعايير وحرمانها من المشاركة، في مواقع الإدارة العامة، تحت حجج وذرائع مختلفة.